ВСУ обезвредили за сутки 1230 оккупантов и 245 вражеских дронов оперативно-тактического уровня

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 1 036 290захватчиков стали "грузом 200/300". В частности, около 1230 военных преступников попали в этот список во время боестолкновений за прошедшие сутки.

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Также защитники отминусовали еще 430 единиц российской военной техники и вооружения, половина из которого – дроны. Обновленные данные 15 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 52 вражеские артиллерийские системы (всего 30 346), шесть боевых бронированных машин (22 993), три танка (11 022), две реактивные системы залпового огня (1440).

С неба бойцы приземлили 245 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 45 880), а на земле сожгли 122 единицы автомобильной техники и автоцистерн (55 147).

В общемза время этой войны Силы обороны уже уничтожили 3932 единицы спецтехники, 3491 крылатую ракету, 1194 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ССО провели успешный налет на позицию врага вблизи границы с РФ. Воины нанесли захватчикам потери в живой силе, а одного российского солдата взяли в плен.

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