Уничтожена живая сила врага: воины ССО совершили успешный налет в тылу оккупантов. Видео

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешный налет на позицию врага вблизи границы с РФ. Его целью были "специальные действия".

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Российским захватчикам нанесли потери в живой силе, а одного военнослужащего страны-агрессора взяли в плен. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ССО.

На них видно, как воины ССО вели огневое поражение позиций оккупантов, когда над ними летал вражеский дрон.

Этот налет на позиций РФ прошел без потерь со стороны ССО.

"ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего – точно, решительно и без компромиссов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Цель обнаружили во время разведки, после чего без промедлений метко поразили дронами.

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