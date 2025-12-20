ВСУ остановили штурм врага в Донецкой области: уничтожены российские МТУ-20, танки и бронемашины. Видео

Операторы дронов одного из подразделений Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины остановили в Донецкой области российский штурм. Они нанесли врагу потери.

В частности, защитники поразили вражеские танки и бронированные машины, а также танковый мостоукладчик. Об этом сообщили в СБС.

Что известно

Вражеский штурм на одном из участков фронта в Донецкой области остановили операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог".

Они, по сообщению Сил беспилотных систем, поразили танки и бронированные машины, которые россияне использовали для атаки.

Кроме того, защитники нанесли удар по российскому танковому мостоукладчику МТУ-20. Он "должен был обеспечить продвижение этих танков и бронемашин в направлении позиций Сил обороны". Поэтому, уничтожив его, украинские воины "лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление".

В СБС напомнили, что МТУ-20 – это советский танковый мостоукладчик, разработанный на базе среднего танка Т-55. Предназначен он для быстрой установки однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн через препятствия шириной до 18 метров. Монтаж моста осуществляется экипажем без выхода из машины.

"Системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника иобеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта", – подчеркнули в СБС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ поразила дронами "Альфа" два российских самолета Су-27 в Крыму. Произошло это на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму . Удары по нему защитники за последние дни наносят не впервые.

Один из пораженных самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету – он уничтожен.

Также в СБУ подтвердили поражение диспетчерской башни аэродрома, что усложнит для оккупантов организацию полетов.

