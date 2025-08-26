ВСУ освобождают села в Донецкой области, враг теряет темп и рискует: Дмитрий Жмайло объяснил, что будет дальше

На карте боевых действий в Донецкой области начали появляться зеленые сектора – это освобожденные от российских оккупантов территории. Только за один день 24 августа были освобождены Новомихайловка, Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка. Ранее сообщалось и о других успехах в Донецкой области. Но могут ли Силы обороны развить мощное контрнаступление? Сейчас задача номер один – стабилизация линии боевого соприкосновения. Однако, каждая успешная зачистка или освобождение села разрушает планы врага, заставляет его перебрасывать силы на эти участки и терять инициативу.

Что касается Запорожского направления, которое часто называют наиболее опасным, то на самом деле именно здесь линии обороны наиболее мощные. Даже в случае локальных прорывов россиянам будет крайне сложно продвинуться вглубь. Скорее всего, они будут пытаться создавать напряжение и проводить штурмы, чтобы заставить Украину держать значительные резервы именно здесь. Но масштабного прорыва с привлечением больших сил ждать не стоит – враг хорошо понимает прочность украинской обороны на этом участке фронта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В последние недели на карте боевых действий на востоке страны можно увидеть зеленые участки, обозначающие освобожденные территории. В День Независимости от оккупантов зачищены Новомихайловка, Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка. Ранее главком Александр Сырский сообщил об освобождении шести населенных пунктов в Донецкой области. Это действительно очень радует. По вашим оценкам, удастся ли Силам обороны развить контрнаступление? Есть ли основания для надежд?

– У нас есть основания для надежд на то, что мы сможем хотя бы на время стабилизировать линию боевого соприкосновения. Вся сложность заключается в том, что россияне не могут держать постоянный темп. Они осуществляют накопление сил, выбрасывают свое "пушечное мясо" на наши позиции, но как бы там ни было, у них подразделения, мягко говоря, заканчиваются. И поэтому они проводят перегруппировку. Сейчас, понимая, что они не вытягивают заброской "мяса", они увеличивают количество именно FPV-дронов.

Мы же в свою очередь, стараемся бить в тех участках, где мы видим, что враг берет паузу на перегруппировку, и подтягиваем различные элитные подразделения, в частности, усиленные подразделения, такие как 37-я отдельная бригада морской пехоты, 214 отдельный штурмовой батальон OPFOR. Каждая такая зачистка, каждое освобождение населенного пункта ставит в более сложное положение россиян. Мы разрушаем их накатанные планы по дальнейшему давлению, ведь они вынуждены концентрироваться именно на этих участках.

Наша главная задача в результате таких контратак – поломать их общую логику и в конце концов стабилизировать линию боевого соприкосновения. Это пока то, о чем мы можем говорить, потому что важно в контексте международной политики, международных переговоров, выбить у россиян вот эти позиции.

– Сейчас часто можно услышать о том, что очень опасным является Запорожское направление. Согласны ли вы с такими оценками, и если да, в чем может заключаться главная опасность?

– Обратите внимание: когда у нас есть успехи, или тяжелые бои, – Покровское направление, Купянское направление, другие направления, – то сразу возникает тема Запорожья. По крайней мере за последние полтора года. Это очень часто подхватывают западные медиа, время от времени появляется в нашем информпространстве, ну и естественно, что российские паблики также это разносят.

Дело в том, что Запорожское направление и непосредственно город Запорожье является одним из самых укрепленных наших участков фронта. и наши волонтеры, и я лично, ездили по тем участкам, и там, к счастью, накопано. Там действительно есть три линии обороны, более капитальные бетонные сооружения, и если россияне где-то смогут прорваться там локально на тех или иных участках, то все равно пройтись там легко им не удастся. И это прекрасно знают россияне.

Поэтому, скорее всего, будет обострение, будет подтягивание сил, будут попытки штурмов, потому что россияне хотят, чтобы мы держали значительные силы на Запорожском направлении и не перебрасывали наши подразделения на другие. Но все-таки я более чем убежден, что россияне не пойдут на концентрацию больших сил, на большой прорыв.

– Последний вопрос – по ракетной программе. США могут предоставить Украине ракеты ERAM, имеющие дальность 400 километров. Зато появилась новая украинская разработка – ракета Flamingo FP-5, которая имеет значительно большую дальность, более 3000 километров. США могут ввести ограничения на использование своих ракет, в то время как наши ракеты ничем не ограничены. Считаете ли вы, что впоследствии, или даже сейчас, мы уже можем делать главную ставку на собственные ракеты, а не на ракеты союзников?

– Я предлагаю разделить эти вопросы. В украинских СМИ разлетелась информация, что ERAM – это зенитная ракета. Но речь идет о несколько ином ERAM, об авиационных ракетах на те 850 миллионов долларов, которые нам выделены.

Это универсальная ракета на основе боеприпаса с одноименным названием ERAM, это ракета класса воздух-поверхность, дальностью примерно 450 километров. ее может нести самолет F-16, и они могут быть адаптированы для использования нашими советскими Су-27 и МиГ-29. Боевая часть около 260 килограмм, а скорость примерно 735 километров в час. Исходя из нашего предварительного анализа, производитель мог производить примерно тысячу единиц таких ракет в год. Ранее анонсировалось, что начало производства этих ракет запланировано на 2026 год, ведь это новое оружие, то есть американцы в среднем смогут производить 42 таких ракеты в месяц.

Соответственно, возникает вопрос: будет ли поставка с нового года происходить именно так, по 42 в месяц, или кто-то еще законтрактовал эти ракеты, и насколько это будет растянуто во времени. Потому что, если мы говорим о 3350 ракет, то это означает, что поставки могут быть растянуты на три года, хотя, возможно, они увеличили производства. То есть, здесь вопросов больше.

Предполагается, что это будет ракета взрывно-осколочного типа, то есть с определенным проникновением. Она будет более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы, на нее будут установлены системы навигации в условиях ограниченного действия GPS, то есть когда будут работать "глушилки".Она разрабатывалась именно для ударов по наземным и надводным целям, то есть по морским целям и по другим целям – командных штабах, средствах системы ПВО врага и тому подобное.

Вопросов больше, чем ответов, в частности, вопрос сроков поставки и адаптации, ведь это оружие относительно новое.

Что касается ракеты Flamingo, то это крылатая ракета совсем другого порядка цифр, совсем другого назначения. Прежде всего у нее боевая часть как минимум в четыре раза больше, дальность примерно 3000 километров и скорость 950 километров в час. То есть это классическая ракета, которая конструкционно более простая, потому ее двигатель вынесен наружу.

Многие СМИ поспешили сказать, что это, мол, копия еще советского разведывательного БПЛА "Стриж". Но это совсем не так – они похожи только внешне. То, что они имеют двигатель и крылья, а у того просто снаружи находится воздушно-заборник.Преимущество ракеты Flamingo в том, что она запускается с наземной пусковой установки. То есть происходит взлет, отделение от всей конструкции и, соответственно, запуск.

Есть еще "Длинный Нептун". Его дальность около тысячи километров. Он создан на основе противокорабельного комплекса "Нептун", которым был потоплен крейсер "Москва". Вес, по нашим подсчетам, около 1200-1300 килограммов, вес боевой части примерно 320-450 килограммов.

То есть каждая из этих ракет имеет свою операционную зону. Американские ракеты – до 500 километров, "Нептун" – до тысячи километров и Flamingo – примерно 3000 километров. Поэтому нельзя их делить, ведь все нужно на этой войне. У нас сейчас огромная нехватка вооружения, боеприпасов, поэтому мы и работаем очень много.

Только в 300-километровой зоне находится около 184 российских военных объектов и 18 аэродромов тактической авиации, с которых россияне взлетают и терроризируют мирное население авиабомбами. То есть все эти три вида ракет имеют разную операционную данность, соответственно, разные возможности и разные цели в соответствии со скоростью и массой боевой части.

