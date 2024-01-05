ВСУ отбили атаки армии РФ на четырех направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины – Генштаб

Войска Российской Федерации 5 января пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. На левом берегу Херсонской области Силы обороны Украины продолжали удерживать плацдарм.

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Всего за сутки (по состоянию на 18:00) произошло 56 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной в Facebook вечером в пятницу, в 681-й день полномасштабной войны.

5 января российская армия нанесла по нашей стране три ракетных и 16 авиационных ударов, совершила 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по военным, так и по гражданским объектам. Есть разрушения, а также жертвы среди жителей Украины.

В ночь на пятницу ВС РФ в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 29 Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила 21 вражеский БПЛА.

В ГШ ВСУ заявили: оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, без признаков формирования наступательных группировок. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие в пограничье, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, а также обстрелы Украины с территории РФ, возводит минно-взрывные заграждения. Под вражеским артиллерийским и минометным огнем находилось около 15 населенных пунктов. Среди них Поповка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Волковка Сумской области; Гатище, Бочково, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника у Синьковки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов. Пострадали Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские Герои отбили три атаки возле Клещиевки и Андреевки, где враг пытался прорвать нашу оборону. Под артиллерийским и минометным оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили три атаки оккупантов в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 – Первомайского и Невельского Донецкой области. Там противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки. Здесь враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Гергиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики в эти сутки наступательных (штурмовых) действий не совершали. Однако они открывали огонь из артиллерии и минометов по более чем 15 населенным пунктам. Это, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Херсон, Благовещенское, Огромное, Кизомис Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Красного Маяка на Херсонщине.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

5 января авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава ЗС РФ.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и одно артиллерийское средство россиян.

Как писал OBOZ.UA, 4 января ВСУ поразили вражеский склад с боеприпасами во временно оккупированном Крыму возле поселка Первомайское Курманского района. Это подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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