ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Марьинки, захватчики оказывают давление на местное население – Генштаб

Защитники Украины 324-е сутки противостоят силам страны-агрессора РФ, нанося им потери. Накануне наши воины отбили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов Луганщины и Донетчины, на отдельных направлениях уничтожили их склады, технику, авиацию и живую силу.

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Захватчики же, терпя неудачи на фронте, продолжают удары по мирным объектам, оказывают давление и проводят фильтрационные мероприятия по отношению к гражданскому населению. О военной обстановке на утро 13 января рассказал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили войска РФ возле Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки Луганской области, а также н. п. Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области.

В то же время враг нанес пять ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также совершил 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял Сеньковку и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск на Сумщине, а также н. п. Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском направлении огневого поражения со стороны ВС РФ потерпели районы н. п. Двуречная, Западное, Синковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области. На Бахмутском – н. п. Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное на Донетчине.

На Авдеевском направлении российская армия обстреливала Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку. А на Новопавловском – Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы н. п. Времовка и Свободное Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка и Херсон.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на жителей временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, осуществляют домовые обходы. К тому же захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу.

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области враг проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "роснефть" и "электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью агрессор пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения ВС РФ, а также пять – по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье количество россиян, бурят, осетинов и "кадыровцев" уже превысило количество местных жителей. Оккупанты маскируются под украинцев и используют нашу национальную символику для провокаций.

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