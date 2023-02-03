ВСУ отбили атаки врага возле Белогоровки и Бахмута, поражен пункт управления оккупантов и склад БК – Генштаб

Воины Сил обороны Украины снова отразили российских оккупантов, пытавшихся атаковать в районах десяти населенных пунктов Донбасса. Защитники поразили базирование врага, сбросив "бавовну" на его пункты управления, сосредоточение живой силы и техники, склады боеприпасов.

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Но тот, неся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 3 февраля – 345-е сутки войны.

Ныне страна-агрессор РФ не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает бить по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

За прошедшие сутки она нанесла четыре ракетных (два по гражданской инфраструктуре Краматорска на Донетчине), а также пять авиаударов. Совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От них погибли и получили ранения мирные жители.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Подразделения Сил обороны накануне отбили атаки войск РФ в районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки в Луганской области, Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка сталая, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейни, Толстодубового, Студенка, Екатериновки, Волковки и Волфино – Сумской; Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечья, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского – на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы н. п. Двухлетняя, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской. На Лиманском – Терны, Макеевку, Червонопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое воздействие со стороны ВС РФ испытали Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. А на Новопавловском – Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы более 40 населенных пунктов, среди которых Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское на Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW проанализировали планы Кремля на войну против Украины и указали на проблему войск РФ. Эксперты подчеркнули, что в Кремле снова переоценили возможности своих вооруженных сил.

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