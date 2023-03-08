ВСУ отбили более 100 вражеских атак за сутки, захватчики грабят фермеров на Запорожье – Генштаб

Защитники Украины за прошедшие сутки отбили более 100 атак оккупационной армии России. Противник пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, но несет потери. Во временном захваченном поселке на Запорожье россияне грабят фермеров и массированно обстреливают населенные пункты на линии столкновения.

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Об этом говорится в оперативном возведении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном утром 8 марта в Facebook. Как отмечается, при этом основные усилия оккупанты прилагают к штурму города Бахмут в Донецкой области.

Кроме того, безуспешные наступательные действия армия России продолжает в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

По данным Генштаба, противник ежедневно несет значительные потери в личном составе и военной технике. В частности, авиация ВСУ в течение 7 марта нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", а ракетники и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

В течение суток оккупанты россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

– На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении городов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка. Обстрелял из артиллерии Путниково, Фиголовку, Двухлетнюю, Гряниковку и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку и Диброву – Луганской; Терны, Ямполь, Раздоловку и Федоровку в Донецкой области.

– На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, и дальше штурмует Бахмут. Оккупанты ведут безуспешные наступательные действия возле населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. Только возле Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии Орехово-Васильевку, Дубово-Васильевку, Бахмут, Богдановку, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевку, Железное и Нью-Йорк.

– На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеские обстрелы подверглись более 25 населенных пунктов.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения.

– В захваченном населенном пункте Ульяновка Васильковского района по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерновые культуры с прилегающих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны считают, что гипотетический захват оккупантами Бахмута откроет захватчикам дорогу к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам в Донецкой области.

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