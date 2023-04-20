ВСУ отбили более 55 атак врага за сутки, оккупанты на Донетчине деморализованы из-за больших потерь – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 55 атак армии РФ, которая, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где враг пытается наступать. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

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В российских добровольческих подразделениях на Донетчине наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за потерь и неопределенности с ожидаемым подкреплением. О последних событиях на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 20 апреля – 421-е сутки полномасштабной войны.

Накануне ВС РФ нанесли три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применили 26 БПЛА типа "Шахед-136". Из них 21 беспилотник наши защитники сбили. Также агрессор произвел 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск. Есть погибшие и раненные среди гражданских, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС Беларуси. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы н. п. Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка и Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении российским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении агрессор пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины Кременной и Серебрянского лесничества. Обстреливал из артиллерии Стельмаховку, Невское, Диброву, Кузьмино и Белогоровку на Луганщине; Ивановку, Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также накануне наши защитники отбили атаки оккупантов в районе Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Зализне Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики наступали в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имели. В то же время обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки возле Марьинки и Победы. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в сторону Угледара. Кроме этого города, обстреляли Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем за сутки обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское – Херсонской, город Херсон.

В подразделениях российского так называемого добровольческого формирования "Невский", участвующего в боевых действиях на Донетчине, военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в РФ.

В Изюмовке временно оккупированного Крыма около 400 военнослужащих срочной службы ВС РФ, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", планируются к перемещению на оборонные позиции в районе Владимировки на полуострове.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, уверенное заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова, что до конца весны украинские воины войдут в Крым, привело к новому витку паники среди оккупантов и коллаборантов. Все в ожидании контрнаступления ВСУ, которое, по мнению россиян, может стать "настоящим ужасом". Пока на полуострове усиленно готовятся к "событиям".

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