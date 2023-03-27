ВСУ отбили более 60 атак врага за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали о потерях РФ. Карта

В Украине продолжаются 397-е сутки войны, на которые российский агрессор сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне наши Силы обороны отбили на этих участках фронта более 60 вражеских атак.

Видео дня

Войска РФ продолжают нести большие потери: тела ликвидированных оккупантов десятками свозят в морги на временно захваченных территориях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 марта.

Оккупационная армия нанесла два ракетных и 23 авиаудара, совершила 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Высокой остается вероятность вражеских воздушных атак по всей территории Украины, ведь Россия применяет тактику террора.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений ВС РФ. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки произвел обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфино, Миропольское, Покровка Сумской области. На Харьковщине под огневое влияние попали более 15 районов н. п., среди которых Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Срелечья, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

Новость дополняется...