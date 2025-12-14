ВСУ отбили у оккупантов позиции на Лиманском направлении – ISW

Украинские воины недавно продвинулись на Лиманском направлении. Защитники выбили россиян с позиций в южной части Карповки.

Зато с противоположной стороны села продвижение есть у оккупантов. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Лиманском направлении сейчас

Аналитики подтвердили обоюдные продвижения украинских и российских войск на Лиманском направлении, что в Донецкой области. Их в ISW подтвердили, геолоцировав опубликованные в сети 13 декабря кадры.

Так, согласно выводам аналитиков, украинские войска отбили у россиян позиции в южной части села Карповка, расположенного к северо-западу от Лимана.

Зато россияне, похоже, недавно смогли продвинуться в северной части этого населенного пункта.

Всего в течение 12 и 13 декабря российские войска атаковали вблизи Лимана, на северо-запад от города – вблизи Среднего, Дробышево и Яровой, а также в направлении Новоселовки и Александровки, к северу от Лимана – вблизи Нового Мира и Ставков, а также на восток – у Торского и Заречного.

Спикер 11-го армейского корпуса ВСУ, полковник Дмитрий Запорожец 12 декабря сообщил, что российские войска пытаются атаковать Лиман, обходя соседний Ямполь с севера и юга. Он также предупредил, что ситуация в Ямполе может ухудшиться, если российские войска будут продолжать эти операции.

Запорожец отметил, что плохие погодные условия являются основным фактором, препятствующим оборонительным операциям Украины вблизи Ямполя. Сейчас российские войска атакуют преимущественно небольшими группами из района Серебрянского леса (к юго-востоку от Лимана) и, по прогнозам спикера 11 корпуса, будут пытаться сосредоточить личный состав в этом районе.

Запорожец заявил, что естественные водные преграды (прежде всего река Северский Донец) мешают вражеской группировке вблизи Ямполя поддерживать российские наступательные операции в районе Серебрянки и Дроновки (оба населенных пункта расположены к востоку от Ямполя, на другом берегу Северского Донца).

Лиман, по его словам, является более важной целью для российских войск, чем Северск – учитывая планы оккупантов по захвату Славянска в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным источников NYT, в обновленном мирном плане Украина отвергла отказ от Донбасса и НАТО. Свои коррективы Киев вносил в "американский план", который ранее обсуждали делегации Украины и США и который, по данным СМИ, значительно ухудшился после поездки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!