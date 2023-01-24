ВСУ отбили вражеские атаки возле Белогоровки и Бахмута, поражен логистический состав войск РФ – Генштаб

Украинские воины уже одиннадцать месяцев или 335-е сутки защищают страну от полномасштабного вторжения войск РФ. Накануне они отбили атаки оккупантов вблизи более десяти населенных пунктов Донбасса, где враг пытается вести наступление, несмотря на многочисленные потери живой силы и техники.

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Ныне на Луганщине отмечается уменьшение количества личного состава ВС РФ: на передовую они отправляют "мобиков", тогда как кадровые российские военные пытаются спрятаться в тылу. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 24 января.

Отмечается, что накануне российская армия нанесла девять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиаударов. Кроме того, она совершила 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза массированных ударов РФ остается по всей территории Украины.

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском наступательные действия оккупантов были отражены украинскими воинами. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборону.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки подразделений ВС РФ в районах Краснопоповки на Луганщине, а также н. п. Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Но он не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Из всего спектра артиллерии агрессор обстреливал районы н. п. Бучки, Михальчина Слобода на Черниговщине; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеривка (погибли гражданские жители), Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфине на Сумщине; Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первоена Харьковщине.

На Купянском направлении ВС РФ обстреляли Двуречную, Гряниковку, Купянск, Кучеровку, Кисловку, Табаевку, Крахмальное, Берестово, Кругляковку Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховку, Андреевку – Луганской.

На Лиманском враг обстрелял районы н. п. Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском огневое поражение от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы н. п. Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава российской армии. К тому же стало практикой, что на передовую в большинстве своем отправляются мобилизованные российские военнослужащие, а профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу.

По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска производит эвакуацию из города на территорию России семей военнослужащих второго армейского корпуса ВС РФ.

Авиация Сил обороны Украины в течение 23 января нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, а также удар по позиции их зенитно-ракетного комплекса.

Наши защитники сбили два вражеских самолета Су-25 и вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили три района сосредоточения и склад логистики врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска РФ пытались атаковать на Купянском направлении. В Генштабе ВСУ подтвердили потери врага в ходе неудачного наступления на Запорожье.

По оценкам украинской разведки, войска РФ готовятся к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Западные военные эксперты не исключают, что оккупанты могут предпринять такие решительные действия в Украине в ближайшие месяцы, и отмечают активизацию сотрудничества агрессора с Ираном.

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