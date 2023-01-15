ВСУ отбивают все попытки атак россиян в Белогоровке, РФ теряет сотни солдат ежедневно под Кременной, – Гайдай

Украинские военные успешно отражают все попытки атак оккупантов белогоровки – угрозы прорыва нашей обороны там нет. Ситуация в Луганской области – стабильная.

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Об этом глава Луганской ОВА сообщил в эфире национального телемарафона. Оккупационные войска систематически теряют сотни солдат под Кременной (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как отметил Гайдай, в Белогоровке ВСУ отражают все попытки атак россиян – наши защитники надежно закрепились. В этом направлении угрозы прорыва украинской обороны нет.

На Кременском направлении россияне также терпят поражение, потому что ежедневно вооруженные силы РФ теряют десятки человек и несколько единиц техники.

Украинские солдаты успешно дают отпор врагу – на большое количество артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов наши бойцы отвечают отличной точностью.

Однако, военные ВСУ находят большое количество противопехотных мин, потому что враг заминировал все вокруг временно оккупированных территорий Луганщины.

Как добавил глава Луганской ОВА, из-за приближающегося фронта россияне закрывают оккупированные города на въезд и выезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ сдерживают атаки российских оккупантов на Луганском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка. Украинским бойцам удалось немного продвинуться возле Кременной