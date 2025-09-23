ВСУ отминусовали более тысячи окупантов, два самолета врага и вертолет: данные Генштаба

В течение суток 22 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1010 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 103 580 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков и 53 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 199 танка, 23 282 ББМ и 33 052 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1495 единицы реактивных систем залпового огня и 1218 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 424 самолета, два из которых уничтожено за прошедшие сутки, 345 вертолетов, один из которых за прошедшие сутки и 62 486 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3747 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 62 486 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3969 – специальной техники.

Напомним, сети было обнародовано видео, на котором российский военнослужащий из Иркутска демонстрирует последствия боев на Покровском направлении Донецкой области. На кадрах видны многочисленные тела ликвидированных оккупантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские военные из подразделения "Адлер" нанесли урон российской оккупационной армии, сбив два их БПЛА "Форпост-Р". Сделали это операторы зенитных дронов.

