ВСУ отминусовали еще 1230 оккупантов и 26 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны отминусовали уже около 571 350 живой силы армии РФ. Из них по меньшей мере 1230 оккупантов попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 240 единиц военной техники и вооружения войск агрессора. Обновленные цифры относительно вражеских потерь 25 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины обезвредили 45 артиллерийских систем (всего 15 804), 26 боевых бронированных машин (16 039), 11 танков (8313), два средства ПВО (904) захватчиков из РФ.

С неба бойцы "приземлили" 66 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 610), на земле сожгли 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21 358), 11 – специальной техники (2661).

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 2402 крылатые ракеты, 1125 РСЗО, 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери РФ на поле боя втрое превышают потери Сил обороны Украины. В то же время защитники, используя дроны-камикадзе большой дальности, уже атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры на территории России.

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