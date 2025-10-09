В течение суток 8 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 119 390 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 1 бронемашину и 15 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 241 танков, 23 325 ББМ и 33 534 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1517 единиц реактивных систем залпового огня и 1225 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 68 293 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3841 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 63 705 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3973 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что 72-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 13637 ВС РФ), известная своими "мясными штурмами", понесла огромные потери в Донецкой области. Также она стала одной из лидеров по уровню дезертирства – до конца 2024 года известно почти о тысяче военнослужащих, которые сбежали из подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, уже вскоре на стороне России в Украине могут воевать до 25 000 кубинцев. В таком случае они станут крупнейшим контингентом иностранных наемников на поле боя, превысив количество солдат из КНДР. Для РФ участие кубинцев в войне выгодно по нескольким причинам, среди которых как сохранение собственной живой силы, так и политические мотивы.

