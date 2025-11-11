ВСУ отминусовали еще 1020 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 10 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 153 180 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены бронемашина и 17 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 342 танков, 23 553 ББМ и 34 366 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1539 единиц реактивных систем залпового огня и 1239 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 347 вертолетов и 79 642 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3926 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 67 036 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3993 – специальной техники.

Напомним, Россия продолжает совершать военные преступления против своих военных. В частности, страна-террорист отправляет на штурмы своих раненых бойцов на костылях.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины показала уникальные кадры ликвидации оккупантов в Покровске. Это одно из самых горячих направлений фронта. Только за последний год обороны наши воины отминусовали там 9,5 тыс. человек живой силы противника.

