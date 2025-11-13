ВСУ отминусовали еще 1180 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 12 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1180 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 155 360 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2танка, 11 бронемашин и 9 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 344 танков, 23 567 ББМ и 34 388 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1540 единиц реактивных систем залпового огня и 1242 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 347 вертолетов и 79 945 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3926 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 67 211 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3996 – специальной техники.

Напомним, в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения несущей потери оккупационной армии постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьёзным изменением в стратегии России по формированию вооружённых сил, которая до сих пор была направлена ​​на привлечение новобранцев за счёт увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

