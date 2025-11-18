ВСУ отминусовали еще 960 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 17 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 960 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 160 380 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 13 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 355 танков, 23 594 ББМ и 34 499 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1545 единиц реактивных систем залпового огня и 1247 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 347 вертолетов и 81 793 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3940 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 67 579 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4000 – специальной техники.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты все чаще ведут огонь по своим же сослуживцам. За противника российские дроноводы в условиях царящего в рядах российских войск хаоса принимают просочившихся в Покровск и Мирноград штурмовиков армии РФ и атакуют их.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Новопавловка на Днепропетровщине, куда враг смог осуществить прорыв отдельных групп под прикрытием тумана, ситуация локализована. Агрессор теряет свою военную технику и живую силу.

