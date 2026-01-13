ВСУ отминусовали еще 950 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 12 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 220 950 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 7 бронемашин и 51 артиллерийскую систему. Общие потери врага составляют 11 544 танков, 23 899 ББМ и 36 024 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1600 единиц реактивных систем залпового огня и 1270 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 105 354 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4155 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 73 887 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4042 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы беспилотных систем поразили два российских ЗРК – БУК и ТОР. Удары нанесли операторы батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезис" на Запорожском направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону врага.

