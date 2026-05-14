ВСУ отминусовали еще 1060 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 13 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1060 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Видео дня

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 345 240 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 3 бронемашинф и 68 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 931 танк, 24 557 ББМ и 42 053 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1787 единиц реактивных систем залпового огня, 1379 систем противовоздушной обороны и 1381 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 352 вертолета и 289 678 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4585 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 96 355 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4183 – специальной техники.

Напомним, командование российской оккупационной армии начало масштабную переброску личного состава Черноморского флота в состав войск беспилотных систем. Захватчики надеются, что использование моряков в качестве операторов БПЛА будет более "эффективным" в нынешних условиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!