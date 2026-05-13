В России специалистов Черноморского флота переводят в новосозданные войска беспилотных систем: в 'Атеш' назвали причины

Командование российской оккупационной армии начало масштабную переброску личного состава Черноморского флота в состав войск беспилотных систем. Такая ситуация была зафиксирована в 475 отдельном центре радиоэлектронной борьбы ЧФ.

Захватчики надеются, что использование моряков в качестве операторов БПЛА будет более "эффективным" в нынешних условиях. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Основные причины ротации

Согласно данным партизанского движения, решение о смене профиля деятельности флотских специалистов продиктовано двумя ключевыми факторами. В первую очередь такие действия россиян связаны с огромными потерями флота.

После серии успешных ударов Сил обороны Украины по кораблям и инфраструктуре, значительная часть ресурса Черноморского флота оказалась невостребованной или парализованной.

Кроме того, командование РФ пытается оперативно укомплектовать новые подразделения беспилотников. Оккупанты надеются, что переброска личного состава из Черноморского флота в состав войск беспилотных систем поможет повысить их эффективность.

Кризис внутри ЧФ РФ

По информации партизан, внутри подразделений открыто обсуждается некомпетентность командующего Черноморского флота адмирала Сергея Пинчука. Его неспособность организовать адекватную защиту береговых баз и оставшихся судов привела к серьезному падению авторитета.

На фоне системных провалов в российском руководстве сейчас рассматривается вопрос о снятии Пинчука с должности. Массовый отток квалифицированных кадров из Черноморского флота в беспилотную авиацию фактически подтверждает частичную утрату боеспособности флота как самостоятельной морской единицы.

