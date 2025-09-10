ВСУ отминусовали еще 990 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 9 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 990 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 091 000 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, одну бронемашину и 29 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 172 танков, 23 262 ББМ и 32 606 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1483 единицы реактивных систем залпового огня и 1217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 57 851 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3691 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 61 290 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3964 – специальной техники.

Как сообащл OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский озвучил потери армии РФ с начала 2025 года. За это время украинские защитники уничтожили почти 300 тысяч вражеских солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!