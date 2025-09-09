"Уничтожаем врага днем и ночью": сколько военных потеряла Россия с начала года

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский озвучил потери армии РФ с начала 2025 года. За это время украинские защитники уничтожили почти 300 тысяч вражеских солдат.

Об этом Сырский сообщил на своей Facebook-странице. По его словам, Силы обороны Украины днем и ночью уничтожают врагов.

"Потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек. Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант – это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины", – заявил главком.

Сырский поблагодарил украинских воинов, защитников и защитниц, за профессионализм, добавив, что борьба продолжается.

Что известно о потерях РФ в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 090 010 человек. За это время уничтожено немало российской техники: более 11 тысяч танков, 23 000 ББМ, 32 500 артиллерийских систем, 61 000 автомобилей и цистерн и тому подобное.

Только в августе Силы обороны Украины ликвидировали 28 790 российских военных, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ВСУ ежедневно приближают победу на поле боя.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подсчитал, сколько солдат армия РФ потеряла на один квадратный километр территории во время весенне-летней военной кампании 2025 года. Речь идет о 124 погибших солдатах на 1 кв. км захваченной территории.

Аналитики OSINT-проект Oryx и издание "Важные истории" подсчитали, что летом 2025 года потери российской армии в технике существенно снизились. Этим летом россияне потеряли лишь 83 танка и 189 единиц другой бронетехники, включая БМП, БТР и БМД.

Снижение потерь касается не только бронетехники, но и автомобилей. Среди причин – изменение тактики (российская армия начала значительно меньше применять танки и бронемашины на фронте), критическое истощение запасов техники

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также озвучил потери России в войне против Украины. По его словам, речь идет о миллионе убитых или раненых солдат.

Президент США Дональд Трамп назвал человеческие потери в войне России против Украины беспрецедентными. Конфликт, по его словам, продолжает затягиваться, россияне продолжают убивать гражданских, зато на фронте они не имеют значительного успеха, ведь "продвигаются сантиметрами".

Как сообщал OBOZ.UA, на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются продвинуться с территории Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

