ВСУ продолжают уничтожать врага: сколько военных потеряла Россия в Украине в августе

Силы обороны Украины в августе ликвидировали 28 790 российских военных. О результатах сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что ВСУ ежедневно приближают победу на поле боя.

В своем обращении Сырский поблагодарил воинов за профессионализм и преданность. "Спасибо украинским воинам за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине!", – написал он. Также Главнокомандующий напомнил, что именно стойкость и слаженные действия военных позволяют держать оборону на самых тяжелых направлениях.

Потери противника растут, а их атаки все чаще заканчиваются безрезультатно. Украинские военные отмечают, что даже несмотря на значительное давление, боевой дух армии остается высоким. Это чувствуется и в тылу: общество продолжает поддерживать армию, собирать помощь и следить за ежедневными сводками.

Цифры августа

По официальным данным, в течение августа было уничтожено почти 29 тысяч российских солдат. Это означает, что ежедневно армия РФ теряла в среднем около 930 человек. Такие темпы истощают ресурсы оккупантов и подрывают их дальнейшие наступательные возможности.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе враг оккупировал 467 км² территории Украины, что меньше чем в июне и июле. И пропорция потерь РОВ к захваченным территориям составляет 59 тел/1 км², что также является одним из самых низких показателей с начала года.

В августе оккупанты понесли рекордно низкие потери в категории основных боевых танков в пределах 83 единиц. Кроме того, потеряли 144 единицы ББМ, 1255 единиц ствольной артиллерии, 25 реактивных систем залпового огня и 10 систем ПВО. Это свидетельствует о глубоком кризисе в вопросах штатного обеспечения подразделений РОВ танками и бронетехникой.

