Оккупанты пытаются прорваться в Днепропетровскую область: Силы обороны уничтожают большинство штурмовых групп РФ – ОСУВ 'Днепр'

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются продвинуться с территории Донецкой области в направлении Днепропетровской области.

Однако их попытки заканчиваются значительными потерями. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.

Ситуация на фронте

Оккупанты ведут активные действия в населенных пунктах Донецкой области и пытаются закрепиться на новых рубежах. Несмотря на это, украинские защитники держат ситуацию под контролем.

"Россияне атакуют населенные пункты в Донецкой области, активные боевые действия продолжаются на административной границе с Днепропетровщиной. Оккупанты пытаются закрепиться на территории Днепропетровской области", – рассказал спикер.

По его словам, ситуация остается напряженной, однако Силы обороны Украины полностью контролируют обстановку на направлении.

По захватчикам работают ударные дроны, сбросы и артиллерия. Большинство штурмовых групп ликвидируется. Силы обороны Украины продолжают сдерживать продвижение российских оккупационных войск на Покровском направлении и дают врагу жесткий отпор. В поселке Удачное Донецкой области украинские защитники уничтожили все вражеские позиции.

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых напряженных и сложных на всем фронте. Российские войска сосредотачивают здесь значительные усилия, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские силы успешно сдерживают наступление и наносят противнику значительные потери.

В первый день осени стало известно о том, что украинские военные освободили еще один населенный пункт на Покровском направлении. Это поселок Новоэкономическое Донецкой области. Информацию об этом подтвердили в Генштабе ВСУ. Стоит отметить, что над поселком был установлен украинский флаг еще 31 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!