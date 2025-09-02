'Были уничтожены все опорные пункты врага': Генштаб показал зачистку поселка Удачное Донецкой области и установку флага Украины. Видео

Силы обороны Украины продолжают сдерживать продвижение российских оккупационных войск на Покровском направлении и дают врагу жесткий отпор. В поселке Удачное Донецкой области украинские защитники уничтожили все вражеские позиции.

После зачистки опорных пунктов врага украинские воины установили флаг Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, ведь именно там путинские войска концентрируют основные усилия для наступательных операций. Несмотря на все попытки врага, украинские войска возвращают территории под свой контроль.

В поселке Удачное, которое расположено приблизительно в 10 км на запад от Покровска, украинские войска уничтожили все опорные пункты врага.

Ситуация на Покровском направлении остаётся одной из самых напряжённых и сложных на всём фронте. Российские войска сосредотачивают здесь значительные усилия, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь территории Украины. Украинские силы успешно сдерживают наступление и наносят противнику значительные потери.

Что предшествовало

В первый день осени стало известно о том, что украинские военные освободили еще один населенный пункт на Покровском направлении. Это поселок Новоэкономическое Донецкой области. Информацию об этом подтвердили в Генштабе ВСУ. Стоит отметить, что над поселком был установлен украинский флаг еще 31 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

