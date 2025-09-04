Россия потеряла на войне около миллиона солдат, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил потери России в войне против Украины. По его словам, речь идет о миллионе убитых или раненых солдат.

Об этом французский президент рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после заседания "коалиции желающих". Встреча лидеров Европы, а также представителей Канады, Австралии, Новой Зеландии, 4 сентября в Париже была крупнейшей по количеству стран, которая была до этого.

"Россия потеряла около миллиона солдат, погибшими или ранеными", – сказал Макрон.

Что известно о потерях России в войне против Украины

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 085 410 человек.

Только в августе Силы обороны Украины ликвидировали 28 790 российских военных, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что ВСУ ежедневно приближают победу на поле боя.

Центр стратегических коммуникаций ВСУ подсчитал, сколько солдат армия РФ потеряла на один квадратный километр территории во время весенне-летней военной кампании 2025 года. Речь идет о 124 погибших солдатах на 1 кв. км захваченной территории.

Президент США Дональд Трамп назвал человеческие потери в войне России против Украины беспрецедентными. Конфликт, по его словам, продолжает затягиваться, россияне продолжают убивать гражданских, зато на фронте они не имеют значительного успеха, ведь "продвигаются сантиметрами".

О чем говорили на саммите "коалиции желающих"

На саммите "коалиции желающих" подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в гарантии безопасности для Украины на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. 26 стран согласились отправить свои войска в Украину или предоставить средства для поддержки сил коалиции.

По итогам встречи лидеров "коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, после заседания "коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы обсудил с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, разговор был длительный и очень подробный.

