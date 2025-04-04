ВСУ отминусовали 1380 оккупантов и 38 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1380 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 920 950.

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Накануне защитники также уничтожили 214 единиц военной техники и вооружения российских оккупантов. Обновленные данные 4 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, воины обезвредили еще 38 вражеских артиллерийских систем (всего 25 663), 30 боевых бронированных машин (21 932), семь танков (10 528), одну РСЗО (1349).

Были сбиты 72 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 31 669), а также сожжено 66 единиц автомобильной техники и автоцистерн (42 841).

Данные о потерях другой военной техники/вооружения оккупантов остались неизменными. Так, с начала полномасштабной войны Силы обороны в общем уничтожили 3787 единиц спецтехники, 3123 крылатые ракеты, 1123 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" пограничной бригады "Помста" на Харьковском направлении эффективно сожгли вражеские позиции и ликвидировали около десятка оккупантов. Также защитники уничтожили российской техники на $8 млн – две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С".

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