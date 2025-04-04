Уничтожены вражеские 'Гиацинты' на 8 млн долларов: на Харьковщине пограничники нанесли точные удары. Видео

Бойцами пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Помста" была сожжена вражеская техника на Харьковском направлении. В частности, украинские защитники уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С".

Видео дня

Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Как отметили в ГПСУ, каждая из сожженных артустановок стоит более $4 млн.

"Кроме того, пограничники эффективно сожгли вражеские позиции и ликвидировали около десятка окупантов", – добавили в ГПСУ.

Кстати, только за прошлый год операторы БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования РУбАК "Феникс" бригады Гвардии наступления "Помста" поразили более тысячи оккупантов, половине из которых нанесли безвозвратные потери.

"Гиацинт-С" – еще советское 152-мм корпусное самоходное орудие, созданное на Уральском заводе транспортного машиностроения. Предназначена установка для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах скопления и опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.

Только по подтвержденным данным, с февраля 2022 по октябрь 2024 года Россия потеряла в Украине 69 САУ "Гиацинт-С": 63 были уничтожены и 6 захвачены силами ВСУ – и это без учета поврежденных. Украина за это время потеряла всего три таких САУ.

РУБАК "Феникс" считается одним из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Причем "Феникс" является первой комендатурой РУБАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Госпогранслужбы.

Напомним: в РУБАК "Феникс" создали видеоклип на песню "Вампир", которую написали трое его бойцов во время новогодней ночи прямо на передовой.

Как отмечает OBOZ.UA, украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта. На днях на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ окупантов. Видео эффектной работы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!