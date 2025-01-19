'От заката до рассвета': в РУБпАК 'Феникс' презентовали клип на собственную песню. Видео

Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" (РУБпАК "Феникс") продолжает вдохновлять не только военными достижениями, но и творчеством. Подразделение презентовало видеоклип на песню "Вампир", которую написали трое его бойцов во время новогодней ночи прямо на передовой.

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Об этом сообщила пресс-служба РУБпАК. Авторы композиции – Ярослав Белов, Владислав Мордвинцев и Святослав Довгасенко – выбрали для своей музыкальной формации название "From Dusk Till Dawn" ("От заката до рассвета").

В этом названии они объединили символическую ссылку на культовый фильм Роберта Родригеса, где герои борются с силами тьмы и отражение своей боевой работы: экипаж тяжелого ударного беспилотника с позывным "Vampire" выполняет задачу преимущественно ночью.

Клип, снятый при поддержке собратьев, воспроизводит атмосферу, в которой живут и борются бойцы аэроразведки, а музыкальное сопровождение придает глубину переживаниям войны.

Значительная часть клипа посвящена ночным миссиям, отражающим реальность боевой работы подразделения. РУБпАК "Феникс" выполняет важные разведывательно-ударные задачи, которые часто являются критическими для успеха Вооруженных сил Украины.

Команда подразделения также напоминает о возможности поддержать их деятельность. Все желающие могут внести вклад в специальный сбор. Как благодарность за помощь, доноры получат памятные подарки — среди которых флаг с автографом Героя Украины Дмитрия Олексюка, коменданта "Феникса". Задонать можно на "банку" по ссылке https://send.monobank.ua/jar/4BpSSFEY9U.

Напомним, последняя неделя перед Новым годом была особенно богата враждебными потерями. В частности, бойцы комендатуры РУБАК "Феникс" уничтожили 4 БМП оккупантов, танк, 6 складов с боекомплектом и 2 состава БпЛА, поразили 2 пункта управления и позицию 120-мм миномета

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