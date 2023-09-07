ВСУ отминусовали на Таврическом направлении более 300 оккупантов за сутки: Тарнавский рассказал об успехах. Видео
На Таврическом направлении защитники Украины продолжают наносить российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В течение 6 сентября на указанном участке наши артиллерийские подразделения выполнили 1527 огневых задач.
О том, сколько оккупантов и их техники ликвидировали украинские воины, рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. На своем канале в Telegram 7 сентября он обнародовал статистику, а также видео эффектной работы наших Героев (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
За последние сутки на Таврическом направлении потери ВС РФ составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые – 187, попавшие в плен – 6).
Уничтожены 59 единиц военной техники противника. Среди них один танк, 13 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем и минометов, один противотанковый ракетный комплекс, два станковых противотанковых гранатомета, 30 беспилотников, шесть единиц автомобильной техники.
Кроме того, наши воины ликвидировали три российских склада боеприпасов.
Оккупационные войска в течение суток атаковали позиции украинских защитников 26 раз. Враг совершил 780 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар.
Как писал OBOZREVATEL:
– В целом на фронте 6 сентября 2023 года Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 610 оккупантов. Общая численность потерь РФ в живой силе за весь период полномасштабной войны достигла 266 900 человек.
– Сколько военной техники сожгли защитники нашей страны, можно узнать в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.
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