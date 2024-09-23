ВСУ отминусовали 1330 оккупантов и 16 вражеских танков за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1330 военнослужащих захватнической армии РФ. Так, общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 643 750.

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Накануне защитники также уничтожили 280 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные озвучили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, бойцы обезвредили еще 81 артиллерийскую систему (в общем 18 414), 30 боевых бронированных машин (17 252), 16 танков (8784), две реактивные системы залпового огня (1197) ВС РФ.

С неба защитники "приземлили" 71 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 15 699). Также уничтожено 79 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 25102), одну – специальной техники (3145).

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны сбили 2595 крылатых ракет, уничтожили 949 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение двух недель ВСУ поразили не менее пяти складов БК и двух складов с горюче-смазочными материалами армии РФ. Также защитники отминусовали восемь баз/штабов оккупантов.

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