Минус 15 объектов: ВСУ устроили врагу две недели 'бавовны'

Силы обороны Украины продолжают уменьшать военный потенциал российской оккупационной армии, уничтожая ее склады с вооружением и базы. В течение двух недель у противника было отминусовано не менее пяти складов БК и двух складов с горюче-смазочными материалами.

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Кроме того, российские оккупанты потеряли восемь баз/штабов. Потери россиян подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Бавовна" в течение двух прошедших недель была зафиксирована на временно захваченных территориях Запорожской и Донецкой областей, а также по меньшей мере в шести регионах России:

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Воронежская область России – минус БК;

– Волоконовский район, Белгородская область – минус ГСМ;

– Мелитополь, Запорожская область – попадание в базирование;

– Мариупольский район, Донецкая область – минус БК и базирование;

– Черниговка, Запорожская область – минус ГСМ;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Брянская область России – попадание в воинскую часть;

– Тверская область России – минус два БК и базирование;

– Шайковка – попадание в базирование;

– Краснодарский край – минус БК и базирование.

Напомним, в ночь на 21 сентября дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ: арсеналу в Тверской области, где оккупанты хранили, в частности, ракеты для комплексов "Искандер", а также по военному аэродрому Шайковка в Калужской области, где дислоцируются самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине. Также Силами обороны был поражен военный склад в Краснодарском крае и охранявшая его российская РЛС "Подлет".

За несколько дней до этого Украина атаковала крупнейший за всю войну склад в РФ возле населенного пункта Торопец Тверской области, там могли храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, включая северокорейские снаряды. От пораженного 21 сентября арсенала этот объект находился примерно в 15 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября на взрывы пожаловались жители Саратовской области. Российский регион якобы был атакован ударными беспилотниками. В частности, громко было в районе военного аэродрома "Энгельс".