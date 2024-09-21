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Целью были склады с "Искандерами" и аэродром Шайковка: дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
4,2 т.
Целью были склады с 'Искандерами' и аэродром Шайковка: дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ. Видео

В ночь на 21 сентября воины Службы безопасности Украины устроили "бавовну" на 23 арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ в Тверской области. На объекте в районе населенного пункта Октябрьский россияне хранили артиллерийское и ракетное вооружение для комплексов "Искандер" и "Точка У", именно они и являлись основной целью для дронов СБУ.

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Кроме того, спецназовцы этой же ночью нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка: оттуда для ударов по Украине взлетают российские стратегические самолеты Ту-22М. Подробности раскрыли источники OBOZ.UA в СБУ.

Как утверждает источник, на пораженном ночью спецназовцами 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ возле Октябрьского Тверской области захватчики хранили артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка". Именно они, прежде всего, "Искандеры", и стали главной причиной для выбора цели.

Источник отмечает, что после поражения дронами на территории арсенала фиксируется не менее пяти очагов пожаров. Также горение сопровождается мощной детонацией.

Целью были склады с "Искандерами" и аэродром Шайковка: дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ. Видео

Кроме того, дроны СБУ поразили инфраструктуру российского военного аэродрома Шайковка, расположенного в Калужской области РФ. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада – одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" – в самом разгаре", – отмечает собеседник OBOZ.UA.

Целью были склады с "Искандерами" и аэродром Шайковка: дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ. Видео

Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае раздались взрывы. В результате атаки дронов вспыхнул мощный пожар с детонацией на складе боеприпасов в Тихорецке. В поражении цели участвовали воины СБУ в сотрудничестве с силами беспилотных систем и ССО.

Местный губернатор заявил об "сбитии двух дронов" и "падении обломков", после которого пожар "перекинулся на взрывоопасные объекты". Российские источники утверждали, что из-за "падения обломков" пришлось эвакуировать более 1200 россиян, а въезд в Тихорецкий район закрыли.

Известно, что на пораженный склад россияне свозили снаряды из КНДР.

Также был поражен еще один арсенал ГРАУ в Тверской области. Склад расположен всего в 16 км к югу от уничтоженного несколько дней назад107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец Тверской области.

Появилась также информация о том, что на пораженном объекте в Тверской области могла размещаться ядерная ракета "Сармат".

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