Целью были склады с 'Искандерами' и аэродром Шайковка: дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ. Видео

В ночь на 21 сентября воины Службы безопасности Украины устроили "бавовну" на 23 арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ в Тверской области. На объекте в районе населенного пункта Октябрьский россияне хранили артиллерийское и ракетное вооружение для комплексов "Искандер" и "Точка У", именно они и являлись основной целью для дронов СБУ.

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Кроме того, спецназовцы этой же ночью нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка: оттуда для ударов по Украине взлетают российские стратегические самолеты Ту-22М. Подробности раскрыли источники OBOZ.UA в СБУ.

Как утверждает источник, на пораженном ночью спецназовцами 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ возле Октябрьского Тверской области захватчики хранили артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка". Именно они, прежде всего, "Искандеры", и стали главной причиной для выбора цели.

Источник отмечает, что после поражения дронами на территории арсенала фиксируется не менее пяти очагов пожаров. Также горение сопровождается мощной детонацией.

Кроме того, дроны СБУ поразили инфраструктуру российского военного аэродрома Шайковка, расположенного в Калужской области РФ. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты стратегической авиации Ту-22М, наносящие удары по Украине.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада – одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" – в самом разгаре", – отмечает собеседник OBOZ.UA.

Напомним, в ночь на 21 сентября в Краснодарском крае раздались взрывы. В результате атаки дронов вспыхнул мощный пожар с детонацией на складе боеприпасов в Тихорецке. В поражении цели участвовали воины СБУ в сотрудничестве с силами беспилотных систем и ССО.

Местный губернатор заявил об "сбитии двух дронов" и "падении обломков", после которого пожар "перекинулся на взрывоопасные объекты". Российские источники утверждали, что из-за "падения обломков" пришлось эвакуировать более 1200 россиян, а въезд в Тихорецкий район закрыли.

Известно, что на пораженный склад россияне свозили снаряды из КНДР.

Также был поражен еще один арсенал ГРАУ в Тверской области. Склад расположен всего в 16 км к югу от уничтоженного несколько дней назад107-го арсенала в районе населенного пункта Торопец Тверской области.

Появилась также информация о том, что на пораженном объекте в Тверской области могла размещаться ядерная ракета "Сармат".