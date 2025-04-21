ВСУ отминусовали за сутки 670 оккупантов, которые нарушили 'пасхальное перемирие'

Силы обороны Украины в течение 20 апреля обезвредили на фронте около 670 военнослужащих оккупационной российской армии, нарушившей предложенное ею же "пасхальное перемирие". Также уничтожили по меньшей мере 94 единицы ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 21 апреля, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими в Украине с начала полномасштабного вторжения, составляют 941 770 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне защитники сбили на передовой 30 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 33 270).

Кроме того, воины обезвредили 10 артиллерийских систем (всех 26 659), две боевые бронированные машины (22 273), два танка (10 679) и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн (45 324) российских оккупантов.

За время войны Силы обороны также уничтожили 3859 единиц спецтехники, 3148 крылатых ракет, 1368 РСЗО, 1139 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады рассказали детали об отражении массированного российского штурма на Запорожском направлении. В бою было уничтожено 29 единиц бронетехники и около 140 оккупантов.

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