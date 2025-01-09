ВСУ отражают атаки врага по всем направлениям: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 четверга, 9 января, на фронте произошло 101 боестолкновение. Горячее всего в настоящее время на Покровском и Кураховском направлениях, а также на Курщине.

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Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, российские войска сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

От артиллерийских обстрелов РФ пострадали приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Александровка, Великая Писаревка, Турья Сумской области; Тимофеевка Харьковской. Кроме того, враг неуправляемыми авиаракетами (НАР) атаковал Александровку.

Какая ситуация на линии боевого столкновения 9 января

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вблизи Старицы.

На Купянском враг в течение дня пять раз пытался продвинуться в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском агрессор также увеличил количество атак до 12. При поддержке авиации атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили три атаки в районе Часова Яра. Недалеко от Белой Горы продолжается еще одна. На Майское враг сбросил два КАБа, говорится в сводке.

На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается шесть боев. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновение разной интенсивности. Силы обороны отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Пока еще продолжается 11 боев.

На Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, информировали в Генштабе. Вблизи Срибного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного в течение дня украинские воины отразили 16 атак противника, еще четыре боя продолжаются.

На Времовском направлении агрессор семь раз атаковал позиции воинов Сил обороны в районах населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение еще продолжается. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один штурм противника в районе острова Казацкий. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курщине украинские защитники отбивали 11 вражеских атак, пять еще продолжаются. Кроме того враг совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один – из РСЗО.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не предпринимал, заявили в Генштабе.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ на Курщине является одной из крупнейших украинских побед в войне. Там военные КНДР потеряли уже около 4 тысяч человек, рассказал президент и добавил, что участие в боях дает возможность Северной Корее "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну, возможно, в Индо-Тихоокеанский регион".

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