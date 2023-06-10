ВСУ отразили 34 атаки оккупантов, уничтожено живую силу, технику и склады врага – Генштаб

В Украине начались 472-е сутки полномасштабной войны, на которые войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. На фронте в пределах этих регионов продолжаются тяжелые бои, накануне там произошло 34 боевых столкновения.

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Силы обороны отбили атаки врага и нанесли ему потери, уничтожив технику, склады БК и артиллерийские подразделения оккупантов непосредственно на огневых позициях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 10 июня.

Этой ночью РФ нанесла очередной удар по Украине, информация о последствиях террористической атаки уточняется. Тогда как за минувшие сутки ее войска нанесли восемь ракетных и 74 авиационных удара, произвели 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушена и повреждена больница в Гуляйполе на Запорожье, частные жилые дома Звягеля на Житомирщине, дом культуры в Очакове на Николаевщине и гражданская инфраструктура на Одесщине.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. Накануне ВС РФ нанесли авиаудар в районе села Бударки на Харьковщине. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Карповичи, Леоновка, Гремяч, Бояро-Лежачи, Сосновка Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Нескучное, Волфино, Павловское, Юнаковка, Мирополье, Мезеновка, Славгород и Большая Писаревка – Сумской, а также более 20 населенных пунктов на Харьковщине, в частности Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхня Писаревка, Дмитровка, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Землянки.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по Котляровке на Харьковщине и Стельмаховке на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

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