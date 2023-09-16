ВСУ отразили атаки армии РФ на трех направлениях и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 30 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 30 боевых столкновений Силы обороны с российскими оккупационными войсками. Наши воины отразили наступление врага на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 16 сентября. В то же время, отмечается, что наши войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий наши воины преуспевают в районе Клищиевки Донецкой области.

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