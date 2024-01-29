ВСУ отразили атаки армии РФ на восьми направлениях: произошло 51 боевое столкновение – Генштаб

В течение 705-х суток полномасштабного вторжения на фронте произошло 51 боевое столкновение. ВСУ отразили атаки армии РФ на восьми направлениях. Больше российских штурмов отражено на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 29 января.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении наши защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где кафиры безрезультатно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские бойцы отбили 8 атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку захватчиков севернее Приютного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Новокаиры, Садовое, Приднепровское Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня населенные пункты Республиканец, Крынки, Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 7 безрезультатных попыток штурма позиций наших войск.

Атаки россиян

В течение суток произошло 51 боевое столкновение. Враг нанес 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ за сутки ликвидировали 1070 оккупантов. Также вражеская армия лишилась 13 единиц вооружения и военной техники. Общие потери живой силы вражеского войска на 29 января достигают 383 180 человек.

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