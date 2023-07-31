ВСУ отразили атаки россиян на Донбассе и продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях: произошло около 30 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток, 31 июля, российская армия пыталась штурмовать позиции наших Сил обороны около 30 раз. Однако наши бойцы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, традиционно опубликовав ежедневную сводку с фронта. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов врагов по всей территории Украины остается высокой.

"Наши противники нанесли девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушению подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – указано в сообщении.

При этом авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага.

В отместку военные преступники пытаются обстреливать все, что попадает в оптический прицел. В частности,

на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности Одрадно, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области;

на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области;

на Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Остро Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области; Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны целиком закрыло потребности Сил обороны в боевых беспилотниках. Причем подавляющее большинство из дронов сконструированы и собраны украинскими производителями.