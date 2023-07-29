ВСУ отразили атаки россиян на Лиманском и Марьинском направлениях и продолжают наступление на Запорожье: произошло 24 боевых столкновения - Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины отразили атаки российских оккупантов на Лиманском и Марьинском направлениях. Вместе с тем воины продолжают наступление на Запорожье. Там произошло 24 боевых столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 29 июля. На пятьсот двадцать первые сутки войны в Украине враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения подверглись жилым домам. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В течение суток произошло 24 боевых столкновения", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Волфинское Сумской области; Уды, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

– На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двухлетняя, Западное, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

– На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора.

– На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

– На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь и Старомайорское Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Михайловка Херсонской области.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено одно разведывание. -тактического уровня", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

"Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 28 июля, Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте еще 390 военных российской оккупационной армии. Так, общая численность потерь в войне государства-террориста уже достигла 245 220 военных РФ.