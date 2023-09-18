ВСУ отразили атаки россиян на трех направлениях и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло более 20 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток, 18 сентября, вдоль всей линии фронта произошло 20 боевых столкновений Сил обороны с российским захватчиком. Наши защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав сводку на Facebook. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"Россия нанесла очередной удар по нашей стране крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов". В течение суток враг нанес 17 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", – обозначено в докладе военных.

Также ВСУ подробно описали ситуацию на следующих позициях:

Видео дня

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Блешня Черниговской области; Нововасиловка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелка, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области;

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шейковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадового Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Николаевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тонечко, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись таким населенным пунктам как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов возле Малой Токмачки и Роботиного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Пятихатки, Плавные Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Казацкое, Никольское и Томина Балка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, шесть артиллерийских средств, пункт управления противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гаагском суде начинаются предварительные слушания по иску Украины к России. В период с 18 по 27 сентября в суде будут изучать дело о нарушении россиянами международной Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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