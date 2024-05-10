ВСУ отразили десятки атак на Авдеевском и Бахмутском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За сутки на линии фронта произошло 95 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли, в частности, на Авдеевском на Бахмутском направлениях, вражеские атаки там украинские воины отразили.

За сутки авиация и подразделения ракетных войск поразили почти 20 районов сосредоточения оккупантов и два склада БК. Подробности о ситуации на фронте в течение суток 9 мая раскрыли в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В течение 9 мая российские захватчики нанесли 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину 10-ю БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник по-прежнему сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

А вот на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Раздолевка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Тем временем наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Накануне авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, накануне, 9 мая, ВСУ обезвредили 980 оккупантов. До достижения показателя у 480 тысяч отминусованных оккупантов осталось менее 300 захватчиков.

В общей сложности вражеская армия накануне потеряла 218 единиц военной техники и вооружений, в частности, 47 артсистем.