УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

ВСУ отразили десятки атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
315
ВСУ отразили десятки атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

За последние сутки Вооруженные Силы Украины успешно отражали российские атаки на нескольких ключевых участках фронта. За последние сутки произошло 144 боевых столкновения.

Видео дня

Наиболее горячо было на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции и населенные пункты, используя авиацию и артиллерию. Только за минувшие сутки враг совершил один ракетный удар, провел 91 авиационный налет, сбросив 184 управляемых авиабомба, и совершил 4410 артиллерийских обстрелов.

Российские силы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Черниговской области (Хреновка, Блешня, Воробьевка, Прогресс), Сумской области (Кореньок, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка и другие), Харьковской области (Кудеевка, Малые Проходы, Волчанск), Луганской области (Новогоровка), Донецкой области (Терны, Свято-Покровское, Белая Гора и другие), Запорожской области (Билогирье, Малая Токмачка) и Херсонской области (Казачьи Лагеря, Новотягинка).

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения вражеских сил, уничтожив один пункт управления и одну артиллерийскую установку.

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск за минувшие сутки состоялось четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано двадцать атак оккупационных сил, которые пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка, Колесниковка, Кругляковка, Лозовая, Загрызовое, Первомайское и Вишневое, однако наши воины успешно отразили наступление противника.

На Лиманском направлении враг совершил шестнадцать атак, сконцентрировав усилия в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

ВСУ отразили десятки атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции ВСУ возле Орехово-Василовки и Предтечиного.

На Торецком направлении враг активизировался возле Торецка и Щербиновки, совершив шесть атак с использованием авиации, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении украинские защитники успешно отразили двадцать семь наступлений агрессора в направлении Миролюбовки, Луча, Крутого Яра, Вишневого и Селидового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили тридцать семь атак врага, сосредоточившего основные усилия в районах Новоселидовки, Нововодмитровки, Кураховки, Максимилианивки, Антоновки, Курахового и Екатериновки.

На Времевском направлении при поддержке авиации противник предпринял восемь попыток прорвать украинские позиции недалеко от Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях российские войска активно применяли авиацию, сбросив более десяти управляемых бомб.

В Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции украинских воинов, однако эти попытки были жестко отражены, что привело к значительным потерям среди захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ отразили десятки атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно использует артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам с территории России.

В Курской области продолжается активная операция: в сутки враг совершил двадцать девять авиационных ударов, сбросил сорок две управляемые авиабомбы и провел триста двадцать три артиллерийских обстрела.

Благодаря эффективным действиям наших воинов, противник несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 1680 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 40 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 100 единиц автомобильной и 14 единиц специальной техники оккупантов, а также одну тяжелую огнеметную систему.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!