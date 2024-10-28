ВСУ отразили десятки атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

За последние сутки Вооруженные Силы Украины успешно отражали российские атаки на нескольких ключевых участках фронта. За последние сутки произошло 144 боевых столкновения.

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Наиболее горячо было на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции и населенные пункты, используя авиацию и артиллерию. Только за минувшие сутки враг совершил один ракетный удар, провел 91 авиационный налет, сбросив 184 управляемых авиабомба, и совершил 4410 артиллерийских обстрелов.

Российские силы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Черниговской области (Хреновка, Блешня, Воробьевка, Прогресс), Сумской области (Кореньок, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка и другие), Харьковской области (Кудеевка, Малые Проходы, Волчанск), Луганской области (Новогоровка), Донецкой области (Терны, Свято-Покровское, Белая Гора и другие), Запорожской области (Билогирье, Малая Токмачка) и Херсонской области (Казачьи Лагеря, Новотягинка).

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения вражеских сил, уничтожив один пункт управления и одну артиллерийскую установку.

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск за минувшие сутки состоялось четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано двадцать атак оккупационных сил, которые пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка, Колесниковка, Кругляковка, Лозовая, Загрызовое, Первомайское и Вишневое, однако наши воины успешно отразили наступление противника.

На Лиманском направлении враг совершил шестнадцать атак, сконцентрировав усилия в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции ВСУ возле Орехово-Василовки и Предтечиного.

На Торецком направлении враг активизировался возле Торецка и Щербиновки, совершив шесть атак с использованием авиации, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении украинские защитники успешно отразили двадцать семь наступлений агрессора в направлении Миролюбовки, Луча, Крутого Яра, Вишневого и Селидового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили тридцать семь атак врага, сосредоточившего основные усилия в районах Новоселидовки, Нововодмитровки, Кураховки, Максимилианивки, Антоновки, Курахового и Екатериновки.

На Времевском направлении при поддержке авиации противник предпринял восемь попыток прорвать украинские позиции недалеко от Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях российские войска активно применяли авиацию, сбросив более десяти управляемых бомб.

В Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции украинских воинов, однако эти попытки были жестко отражены, что привело к значительным потерям среди захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно использует артиллерию и авиацию, нанося удары по украинским населенным пунктам с территории России.

В Курской области продолжается активная операция: в сутки враг совершил двадцать девять авиационных ударов, сбросил сорок две управляемые авиабомбы и провел триста двадцать три артиллерийских обстрела.

Благодаря эффективным действиям наших воинов, противник несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 1680 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 40 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 100 единиц автомобильной и 14 единиц специальной техники оккупантов, а также одну тяжелую огнеметную систему.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

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