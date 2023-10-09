ВСУ отразили десятки атак врага на шести направлениях: произошло 34 прямых боевых столкновения – Генштаб

На протяжении дня 9 октября Силы обороны совершили 34 боевых столкновений с российскими войсками. Нашим защитникам удалось отбить 33 атаки противника на шести направлениях фронта – восточном на Донбассе, а также южном, пролегающим через Запорожье и на Херсонщине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционную сводку на Facebook. Враг нанес ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – указали наши военные.

Также захватчики пытаются наступать, обстреливая все в поле своего зрения, нередко попадая по гражданскому населению и инфраструктуре. В Генштабе об этом докладывают так:

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области;

Видео дня

на Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационных ударов недалеко от Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника возле Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Опросное, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под огнем артиллерийских окупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Приднепровскому, Херсону Херсонской области, Дмитровке Николаевской области.

Однако Силы обороны регулярно напоминают оккупантам, что цена войны, которую они развязали, окажется слишком высокой, в первую очередь, для них самих. Украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника", – подытожили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней на фронте операторы Сил специальных операций уничтожили РСЗО, артустановки, спецтехнику, автомобили, средство РЭБ и немалое количество живой силы оккупантов.

А по данным западного издания Bloomberg, Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить портовую инфраструктуру и экспортные маршруты украинского зерна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!