ВСУ отразили наступление оккупантов в Луганской области, им пришлось откатиться назад, – Гайдай

Силы обороны на Луганщине оказали сильнейшее сопротивление врагу, который в последние дни существенно усилил атаки, что заставило российскую армию отступить. На протяжении нескольких дней на самых горячих направлениях установился своего рода "режим тишины", так как противник пытался восполнить потери в своих рядах – настолько они были ощутимы.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Россияне положили невиданное число солдат на Бахмутском направлении и, судя по всему, останавливаться на этих жертвах не собираются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы воюем против громадной машины, они могут бросить еще в бой 30, 40 и даже 50 тысяч мобилизованных. Поэтому если нашим войскам для сохранения личного состава нужно будет немного отойти, передислоцироваться и дальше держать оборону, разбивая противника, то я не вижу в этом большой трагедии. Однако пока ситуация там, хоть и крайне тяжелая, но контролируемая нашими защитниками, выполняя все боевые задачи", – подчеркнул глава региона.

Гайдай добавил, что в последнее время российские войска пытались "зондировать" ряды украинской обороны, производя точечные штурмы. Таким образом оккупанты хотели найти слабые места в позициях ВСУ.

"При этом наши войска все эти штурмы отразили, поразбивали врага, в том числе и их военную технику", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вражеские войска не оставляют попыток полностью захватить Луганскую область. На данный момент путинская армия задействовала на этом направлении большое количество тяжелой техники.

Однако вопреки "грозности" захватчиков, ВСУ разбили в пух и прах новейшую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Ее российская пропаганда успела окрестить "уникальной".