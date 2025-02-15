ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео

Российские оккупационные войска пошли в штурм в районе населенного пункта Великая Новоселка на Новопавловском направлении на Донетчине. Захватчики использовали танк и две боевые машины пехоты, но получили отпор от бойцов Сил обороны.

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Вражеский штурм отразили военные из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Видео воины опубликовали на своей Facebook-странице в пятницу, 14 февраля.

В бригаде рассказали, что с помощью армилерий и FPV-дронов уничтожили российскую технику.

"Отражение вражеского штурма вблизи Великой Новоселки. Для атаки оккупанты задействовали танк и две БМП. Благодаря работе артиллерии и FPV все бронемашины были остановлены и сожжены. Российская офензива провалилась!" – отметили воины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли удар по военному объекту войск РФ в районе Елизаветовки Курской области РФ. Поражён взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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