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ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
195
Полномасштабная война в Украине

Российские оккупационные войска пошли в штурм в районе населенного пункта Великая Новоселка на Новопавловском направлении на Донетчине. Захватчики использовали танк и две боевые машины пехоты, но получили отпор от бойцов Сил обороны.

Видео дня

Вражеский штурм отразили военные из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Видео воины опубликовали на своей Facebook-странице в пятницу, 14 февраля.

В бригаде рассказали, что с помощью армилерий и FPV-дронов уничтожили российскую технику.

ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео
ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео

"Отражение вражеского штурма вблизи Великой Новоселки. Для атаки оккупанты задействовали танк и две БМП. Благодаря работе артиллерии и FPV все бронемашины были остановлены и сожжены. Российская офензива провалилась!" – отметили воины.

ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео
ВСУ отразили попытки штурма врага возле Великой Новоселки. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли удар по военному объекту войск РФ в районе Елизаветовки Курской области РФ. Поражён взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

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