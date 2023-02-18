ВСУ отразили вражеские атаки в районах Бахмута и Кременной, за сутки силы ПВО сбили шесть враждебных БПЛА – Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах ряда населенных пунктов на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, в частности, вблизи Бахмута и Кременной. Также российские войска потеряли 6 своих БпЛА, предварительно, 5 типа "Ланцет" и 1 – "Зала".

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 18 февраля. Также отмечается, что авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также нанесли потери армии оккупантов, поразив 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

Военные преступления РФ в Украине

Российские войска не прекращают уничтожать критическую инфраструктуру Украины, продолжают наносить удары и обстреливать гражданские объекты и жилье мирного населения.

В частности, за сутки россияне нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная – Луганская, и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Ситуация по основным направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колос Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечая, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне совершили обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехово, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Германии Борис Писториус считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не будет реализовывать в Украине масштабные наступления. Вместо этого оккупанты постараются продолжать войну на истощение;

– известный террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что для наступления России осталось всего 2-3 недели – дальше воевать уже будет нечем. Он отметил большое количество проблем в армии РФ – множество раненых среди военнослужащих России, отсутствие положенных выплат пострадавшим солдатам и многое другое.

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