ВСУ отразили вражеские атаки возле Синьковки и Клещиевки, за сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки украинским воинам удалось отразить 3 вражеских атаки неподалеку от Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время на Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять свой плацдарм.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 10 января 2024 года. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Противник совершил 5 ракетных и 52 авиационных удара, в том числе использовал 3 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131", один из которых был уничтожен.

Также было 53 обстрела реактивными системами залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Были повреждены жилые дома, включая частные и многоквартирные, территорию и здания детского оздоровительного центра и другую гражданскую инфраструктуру.

Авиационные удары противника произошли в районах Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области, а также в Серебрянском лесничестве Луганской области. Артиллерийские обстрелы охватили около 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях, где действует ОВСУ "Север", ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлении противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, активно ведет диверсионную деятельность, чтобы затруднить передвижение наших войск на другие важные направления. Также противник увеличивает количество мино-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении было отбито 8 атак противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинским защитникам удалось отразить 5 атак оккупантов, которые произошли восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 3 вражеских атаки вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага, пытающегося оцепить город Авдеевка. Наши защитники стойко держат оборону и наносят значительные потери захватчикам. За минувшие сутки Силы обороны отразили 11 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, а также еще 13 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать вражеские нападения в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где защитникам удалось отразить 15 атак противника.

На Шахтерском направлении наши защитники также отразили наступление противника возле Старомайорского в Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские военные отразили 2 атаки российских оккупантов западнее Вербового в Запорожской области.

В зоне действия ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают расширять свои позиции. Несмотря на огромные утраты, противник пробует вытолкнуть наши войска с занятых позиций. За последние сутки вражеские силы провели 9 неуспешных атак на позиции Сил обороны.

В то же время наши военные активно наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике по всей линии фронта. Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения вражеских войск. Подразделения ракетных войск ударили по местам размещения личного состава, вооружения, военной техники и уничтожили две артиллерийские установки противника.

Ранее в ISW сообщили, что у войск РФ большие проблемы на левобережье Херсонщины. В частности, захватчики жалуются, что по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, при этом командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждения этих целей.

Также аналитики отметили, что в России перед выборами снизилась поддержка войны против Украины. В настоящее время Кремль пытается усилить контроль над инфопространством.